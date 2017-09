Trump steekt slachtoffers hart onder riem in zwaar getroffen Houston

FT

De omvang van de schade na de doortocht van Harvey wordt steeds duidelijker nu het waterpeil langzaam daalt. Vooral Houston is zwaar getroffen. Trump en zijn first lady zijn opnieuw in het rampgebied. De president knuffelde kinderen en deelde eten uit aan de tijdelijke bewoners van een stadion in Houston.

De Amerikaanse president bezocht Texas dinsdag al, maar ontmoette toen geen slachtoffers. Dat doet hij vandaag wel. Zo trok hij onder meer naar een opvangcentrum en sprak hij met plaatselijke parlementsleden en leden van de Nationale Garde. Hij ontmoette ook burgers die meehielpen tijdens het evacueren van slachtoffers.



De president reed door gebieden die door de storm getroffen werden. Trump beloofde hulp van de regering voor de inwoners van de vierde grootste stad van de Verenigde Staten. De president zei aan verslaggevers dat de regeringsinspanningen om de slachtoffers van de storm te helpen, "goed onthaald" werden. Hij hoopt dat zijn verzoek om onmiddellijke hulp snel goedgekeurd wordt door het Congres.



"Ze zijn echt blij met wat er aan de gang is", zei Trump over zijn gesprekken met slachtoffers over de reactie van de regering.



Het Witte Huis vroeg het Congres vrijdagavond 7,85 miljard dollar noodfondsen goed te keuren om de schade aan te pakken. Dit cijfer werd al snel gevolgd door een ander verzoek van 6,7 miljard dollar. De Amerikaanse president liet eerder deze week weten één miljoen dollar uit eigen zak te betalen om de slachtoffers te steunen.



Al 440.000 mensen hebben intussen een aanvraag voor federale hulp ingediend. Slechts een klein deel van de slachtoffers van de watersnood in Texas is verzekerd tegen overstroming. Harvey kan volgens de eerste schattingen de duurste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.



Het aantal doden door de storm overschreed de 50 en zal wellicht nog stijgen naarmate de autoriteiten de overstroomde huizen inspecteren, vernam de krant Houston Chronicle van plaatselijke functionarissen.