Opnieuw brand in chemische fabriek in Texas

2/09/17 - 02u31 Bron: Belga

© Twitter/CBS News.

In de ondergelopen chemische fabriek van Arkema, in de buurt van Houston in Texas, is gisteravond opnieuw brand uitgebroken. Op televisiebeelden is te zien hoe vlammen uit een gebouw slaan en een dikke zwarte rookpluim opstijgt.