Orkaan Irma, opvolgster van Harvey, is "ook extreem gevaarlijk"

31/08/17 - 18u26 Bron: Belga

© Twitter.

Irma, de opvolgster van orkaan Harvey, bevindt zich momenteel in het oosten van de Atlantische Oceaan, voor de kusten van West-Afrika, en is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 2. Dat heeft vandaag het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) meegedeeld. Het NHC waarschuwt dat ook Irma "extreem gevaarlijk" is.