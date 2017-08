Al meer dan 1.500 doden door overstromingen in zuiden van Azië

Door: redactie

30/08/17

Gisteren lag de miljoenenstad Mumbai lam door de moessonregens. © afp.

De overstromingen in het zuiden van Azië hebben dit moessonseizoen al zeker aan 1.500 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de plaatselijke overheden.

Alleen al in India zijn sinds juni 1.300 mensen door de overstromingen om het leven gekomen. Vooral de noordoostelijke deelstaat Bihar werd zwaar getroffen. Daar zijn volgens een officiële telling al 514 mensen gestorven. Maar ook het westen van India wordt door het noodweer geraakt: de overstromingen hadden de metropool Mumbai gisteren nagenoeg lamgelegd.



Gevaar op ziektes

In Nepal en Bangladesh maken de overheden en het Rode Kruis telkens melding van 140 slachtoffers. De meeste doden vielen daar in de tweede week van augustus, toen het dagenlang fors regende. Zowat een derde van Nepal en Bangladesh staat nog altijd onder water. Intussen is er sprake van een daling van de waterstanden, maar het Rode Kruis en de Rode Halve Maan waarschuwen dat daarmee het risico op de uitbraak van gevaarlijke ziektes toeneemt.



In totaal zijn in de drie landen zowat 41 miljoen mensen door de overstromingen getroffen. Op het platteland zijn duizenden mensen van de buitenwereld afgesneden. Heel wat van die mensen moeten het zonder voedsel stellen.