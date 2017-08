Dodentol Harvey stijgt naar 18, meer dan 13.000 mensen gered

Door: redactie

Inwoners van Addicks, Texas worden geëvacueerd.

De tropische storm Harvey heeft in de staat Texas al aan achttien mensen het leven gekost. In de stad Houston konden wel al meer dan 13.000 mensen geëvacueerd worden. In de stad werd een avondklok ingesteld om plunderingen te voorkomen.

Er is momenteel nog geen volledige duidelijkheid over het aantal slachtoffers. De meeste media hebben de balans intussen bijgesteld naar achttien slachtoffers. Maar de nieuwssite van The Washington Post maakt melding van 22 doden, terwijl er op de liveblog van The New York Times zelfs gesproken wordt over dertig doden.



Dodental zal nog stijgen

"Ik denk dat het aantal nog significant zal oplopen wanneer de wegen opnieuw begaanbaar worden", zegt Erin Barnhart, gerechtsarts in Galveston County, ook aan de New York Times. Gisteren verdronk nog een moeder toen ze haar dochter probeerde te redden. Een agent verdronk zondag toen hij in hoog water terechtkwam op weg naar het werk. Sergeant Steve Perez had 34 jaren dienst en zou gisteren 61 jaar geworden zijn.



Heel wat inwoners van de stad Houston hebben noodgedwongen hun huis moeten verlaten. Volgens de Amerikaanse media konden intussen al 13.000 mensen gered worden van de overstromingen in Houston. In een congrescentrum dat werd ingericht als opvang voor slachtoffers, zijn tienduizend mensen toegestroomd. Er worden nieuwe opvangcentra ingericht. In sommige wijken van de stad zal het nog een maand duren vooraleer het water er weg is.



Intussen krijgt de grootste christelijke kerk van Houston hevige kritiek omdat ze de deuren sloot en dus geen slachtoffers opving. Lakewood Church omvat een arena met een capaciteit van 16.000 man maar dominee Joel Osteen kondigde op Facebook aan dat die dicht bleef en riep mensen op te bidden voor de slachtoffers.



Avondklok

De burgemeester van Houston had eerder al beslist een avondklok in te stellen in de hele stad. Met die maatregel wil hij voorkomen dat de verlaten huizen vernield of geplunderd worden.



Verwacht wordt dat de tropische storm Harvey vandaag nog een tweede keer aan land zal gaan in de Amerikaanse staat Louisiana.