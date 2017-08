"De vergeten Harvey": overstromingen in Azië eisen minstens 1.200 doden

Door: LB

29/08/17 - 10u41

Door de overstromingen dakloos geraakte Indiërs in de staat West-Bengalen. © afp.

Nieuwsmedia focussen al dagenlang op de tropische storm Harvey die lelijk huishoudt in Texas, maar wist u dat overstromingen in India, Nepal en Bangladesh al meer dan 1.200 doden eisten? Het is weervrouw Jill Peeters die op die onevenwichtige aandacht wijst. "De vergeten Harvey" noemt Peeters de natuurramp die miljoenen mensen treft en waarvoor amper hulp geboden wordt.

De "vergeten Harvey" met meer dan 1000x zoveel slachtoffers, en ongetwijfeld minder dan 1000x zoveel middelen voor heropbouw of evacuatie ¿¿¿¿ https://t.co/IBbEYAIoUB — Jill Peeters ¿¿ (@JillPeetersWX) Tue Aug 29 00:00:00 MEST 2017 Nearly 1,200 people have died in Nepal, Bangladesh and India in the worst floods in years (Images: EPA, Reuters) pic.twitter.com/BrbYY3ZtFv — Anup Kaphle (@AnupKaphle) Sun Aug 27 00:00:00 MEST 2017 © afp. © afp. © afp.

Tijdens het regenseizoen (van juni tot september) kampen India, Bangladesh en India elk jaar met overstromingen, maar volgens internationale hulporganisaties gaat het om de zwaarste overstromingen in jaren.



Geen voedsel, geen water

Duizenden dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en zitten al dagenlang zonder voedsel of proper water. De Indiase premier Modi vloog het voorbije weekend over de zwaargetroffen deelstaat Bihar en stelde vast dat er 78 miljoen dollar nodig is voor hulp. Zeker 379 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen, duizenden zitten in opvangkampen.



"De landbouw is dit jaar ingestort en we zullen een sterke stijging van de werkloosheid zien", stelt een functionaris in Patna. In de naburige deelstaat Pradesh zijn minstens 88 mensen gestorven toen bijna de helft van de staat met 220 miljoen inwoners onder water liep.



Rajan Kumar, de functionaris van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi die de reddingsoperaties leidt, stelt dat de voorbije maand minstens 850 mensen de dood vonden.



Landbouwramp

In Nepal vielen 150 dodelijke slachtoffers en werden 90.000 huizen vernield in wat de VN de ergste overstromingen in de voorbije tien jaar noemen. In Bangladesh vielen zeker 134 doden en zijn 5,7 miljoen mensen dakloos nadat meer dan een derde van het laaggelegen en dichtbevolkte land overstroomde.



Daarenboven spoelde ruim 10.000 hectare gewassen weg en werd nog eens 600.000 hectare landbouwgrond onbruikbaar in het land dat enorm van de eigen landbouwproductie afhankelijk is en door overstromingen in april al een miljoen ton rijst verloren zag gaan.