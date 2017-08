Al zeker 700 doden bij overstromingen in zuiden van Azië

MV

20/08/17

Bij overstromingen door moessonregens in Nepal, India en Bangladesh zijn nu al minstens 700 mensen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten zondag. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht.

Het zuiden van Azië wordt al sinds de tweede week van augustus getroffen door aardverschuivingen en overstromingen.



In de Indiase staat Bihar werden 53 lichamen aangetroffen toen het waterpeil weer begon te zakken. Dat brengt het aantal doden in Bihar alleen op 205, aldus de nationale veiligheidsdiensten. Zowat 400.000 mensen zochten onderdak in opvangkampen; in totaal worden in de regio 10 miljoen mensen getroffen. De autoriteiten spreken van de ergste overstromingen sinds 2008. Tienduizend soldaten zijn gemobiliseerd om de bevolking te helpen. In de buurstaat Uttar Pradesh kwamen al 69 mensen om, en zijn 2 miljoen mensen getroffen door het noodweer. In de staten Assam en West-Bengalen, in het oosten van het land, vielen minstens 122 doden.



In Nepal kwamen al 135 mensen om het leven kwamen. Minstens twintig procent van de 28 miljoen Nepalezen is getroffen door de overstromingen, de ergste in 15 jaar in het land. De autoriteiten waarschuwen voor de uitbraak van ziekten als tyfus en geelzucht.



In buurland Bangladesh tot slot vielen minstens 115 doden, en worden bijna 6 miljoen mensen getroffen.



In het moessonseizoen, tussen juni en september, komen in het zuiden van Azië elk jaar talrijke mensen om het leven door noodweer.