Overstromingen in Japan eisen levens: nog eens 15 mensen komen om

lva

8/07/17 - 04u24 Bron: Belga

© ap.

De overstromingen in het zuidwesten van Japan hebben aan nog eens 15 mensen het leven gekost. Reddingswerkers zijn nog steeds in de weer om mensen die vast of geïsoleerd zitten te bevrijden.

© reuters. © afp. Het zuidwesten van het Aziatische land werd geconfronteerd met een ongeziene neerslag waardoor wegen, huizen en scholen in een groot deel van Kyushu, het meest zuidelijke van de vier belangrijkste eilanden van de Japanse archipel, zijn vernield.



Meer dan 600 mensen zijn geïsoleerd van de buitenwereld. Soldaten en reddingswerkers proberen hen met bootjes te lokaliseren en bevrijden, bericht Jiji Press. De lichamen van vijftien personen zouden daarbij gevonden zijn. Een eerste bilan sprak van zeven doden en 22 vermiste personen.



Lees ook Zeker 7 doden bij overstromingen in Japan

Stortregens kosten zes mensen het leven in Japan