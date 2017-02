Zuid-Californië start met opruimen stormschade

Door: redactie

19/02/17 - 06u28 Bron: ANP

Brandweermannen bevrijden een vrouw uit haar wagen in Sun Valley. © afp.

In Zuid-Californië zijn gisteren de herstelwerkzaamheden begonnen van de schade die de zwaarste storm in vijf jaar tijd in het gebied heeft aangericht. De zware regen- en sneeuwval en krachtige windvlagen kostten aan ten minste drie mensen het leven.