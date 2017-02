Opnieuw hevige regenval voorspeld in Californië, Oroville Dam kan elk moment breken

Door: redactie

14/02/17

De Oroville Dam in Californië. © Reporters / Bpresse.

Het gevaar voor overstromingen aan de Oroville Dam in de Amerikaanse staat Californië is nog niet geweken. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is een groot gat ontstaan in het belangrijkste afvoerkanaal van de dam. Voor de komende dagen wordt opnieuw regen voorspeld, waardoor de noodafvoerkanalen van de 230 meter hoge dam het dreigen te begeven. Als dat gebeurt, kan het water van het Oroville-meer de omliggende omgeving overstromen.

Gisteren zijn al zeker 188.000 mensen uit hun huizen geëvacueerd. Andere gezinnen werden van het overstromingsgevaar op de hoogte gebracht, en werden gevraagd zich op een mogelijke evacuatie voor te bereiden.



De bewoners mogen voorlopig ook niet terug naar hun huizen. De autoriteiten willen naar eigen zeggen "100 procent zeker zijn".



De dam en het daarbij aanpalende stuwmeer ten noordoosten van San Francisco is een van de grootste door de mens gemaakte meren van de VS en is een cruciaal onderdeel van de watervoorziening in de staat Californië. Als gevolg van het gat in het belangrijkste afvoerkanaal, moest voor het eerst in de 48-jarige geschiedenis van de dam gebruik worden maken van het noodafvoerkanaal.



Na een jarenlange droogte in het gebied, waarbij de bevolking zelfs water moest rantsoeneren, wordt de staat nu getroffen door overvloedige regenval, met blanke straten en overvolle rivieren tot gevolg. Volgens de Washington Post heeft het noorden van Californië nu al 228 procent meer neerslag te verwerken gekregen dan normaal in deze periode van het jaar.



Intussen wordt de kritiek op het beheer van de dam steeds luider. Volgens critici is de huidige situatie het gevolg van een gebrek aan onderhoud en modernisering van de dam. Volgens de krant Mercury News vroegen verschillende milieubewegingen in 2005 al om de dam te versterken met beton. De Federal Energy Regulatory Commission (FERC), de Amerikaanse energieregulator, vond zo'n ingreep toen echter niet nodig.



De Amerikaanse infrastructuur staat erom bekend erg verouderd te zijn. Het grootste deel van de stuwdammen in het land is tussen de 50 en 70 jaar oud.