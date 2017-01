Zes maanden na overstroming woont Julia (89) nog altijd bij haar vriendin

CELIEN MOORS & KRISTIEN BOLLEN

30/01/17 - 05u00

Annie (78) nam als vanzelfsprekend haar hartsvriendin Julia (89) in huis nadat diens eigen huisje door een overstroming getroffen werd. © Photo News.

"Het was me beter niet ­over­komen, maar ik ben ­oprecht ­gelukkig nu. En ­dankbaar." Dat de 89-jarige Julia ­Debrux zich ­verdorie ­kranig houdt, een half jaar nadat een ­zondvloed haar ­woning ­volledig ­onder water zette. ­Hartsvriendin Annie (78) nam haar onder haar ­vleugels, maar ­helen zal de ­wonde niet meer: ­binnenkort wordt ­Julia's ­huisje met de grond gelijk ­gemaakt.

Het leven na een overstroming: dat is een berg verzekerings­papieren invullen, hopen dat er nog iets van de woning te redden valt en zo niet de handen grondig uit de mouwen steken. "Maar op haar leeftijd nog opnieuw beginnen: wie doet dat? Ach, hier lijdt ze tenminste geen kou." Voor ­Annie Hendrickx was het vanzelfsprekend dat Julia bij haar introk na de storm van 23 juli, intussen officieel erkend als natuurramp. "Als ze niet zo braaf was, had ik haar niet in huis genomen, hoor." Annie schatert, Julia grommelt met een grijns. "Stouterik."



Gibberen

De twee vullen elkaars woorden aan als ware het een tweeling en gibberen zoals enkel tienermeisjes dat kunnen. In een dorpje zoals het Vlaams-Brabantse Neer­linter ­verandert er immers weinig op zes maanden tijd. Tot we het heuveltje van de Kwadeplasstraat naar ­beneden rijden, waar Julia tot eind juli nog woonde. De hekken rond het kleine, witte huisje en een geel ­papier op het raam verraden nu dat je hier best geen voet meer ­binnen zet. De meeste ruiten ­ontbreken en wie binnen gluurt, ziet pure openlucht.



