Al 30 doden geteld na stortvloeden in toeristische zuiden van Thailand

Door: redactie

10/01/17 - 16u11 Bron: AFP

© afp.

In het zuiden van Thailand zijn na meer dan een week van hevige regenval nu al 30 mensen omgekomen bij stortvloeden. Dat meldt het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het getroffen gebied volledig afgesneden van de buitenwereld, nadat vandaag twee bruggen zijn ingestort.

Volgens de Thaise autoriteiten gaat het om de zwaarste neerslag in 30 jaar tijd. Vooral 12 provincies in het zuiden van het land en meer dan een miljoen mensen zijn getroffen. Meer dan 360.000 huizen zijn overstroomd.



De overstromingen leggen ook het openbaar vervoer in de regio volledig plat. Twee bruggen op de snelweg richting zuiden zijn dinsdag ingestort, en ook het treinverkeer ligt plat omdat het water de sporen heeft ontregeld.



Normaal heerst in het zuiden van het land in deze tijd van het jaar -het toeristische hoogseizoen- een aangenaam klimaat. Volgens de Thaise autoriteiten hebben veel toeristen hun verblijf op de populaire eilanden Kho Samui en Kho Phangan intussen al geannuleerd.