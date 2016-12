Zeker 50 doden door overstromingen in Congo

Door: redactie

29/12/16 - 09u03 Bron: Belga

In het uiterste zuidwesten van de Democratische Republiek Congo, in Boma, zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 50 doden gevallen door overstromingen van de rivier Kalamu. Dat is vandaag vernomen van een officiële bron. Er wordt gezocht naar "eventueel nog meer lichamen die bedolven zijn onder de modder".