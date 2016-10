Overvloedige regenval juni 2016 erkend als algemene ramp

Door: redactie

7/10/16 - 13u21 Bron: Belga

Straten in Roeselare stonden op 31 mei 2016 blank. De regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen is door de Vlaamse regering erkend als algemene ramp. © belga.

De Vlaamse regering heeft de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen erkend als een algemene ramp. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekendgemaakt. Door de erkenning als algemene ramp komen alle 308 Vlaamse gemeenten in aanmerking. Slachtoffers hebben na de erkenning drie maanden de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen.