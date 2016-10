Bredene ziet kunstmatig eiland graag komen

Door: redactie

3/10/16 - 16u01 Bron: Belga

Het eiland zoals het voor de kust van Knokke-Heist zou komen. © Twitter.

Bredene is gewonnen voor het idee om een kunstmatig eiland aan te leggen voor de kust. Dat meldt de kustgemeente vandaag. Knokke-Heist blijkt een koele minnaar te zijn voor het idee dat afgelopen weekend werd geopperd door Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld).

In het kader van de kustbescherming willen Weyts en De Backer nagaan of een kunstmatig eiland voor de Oostkust soelaas kan bieden tegen de stijgende zeespiegel. Daarvoor zou er in eerste instantie een eiland van 40 hectare aangelegd worden tussen de haven van Zeebrugge en Knokke-Heist, maar die laatste badstad lijkt niet gewonnen voor het idee.



"Bredene is alvast uitdrukkelijk kandidaat om wel als proefpiloot op te treden", meldt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). "Het voorstel voor de aanleg van een tweede verdedigingsgordel in zee lijkt mij op zijn minst een ernstig onderzoek waard. Ik kan niet goed begrijpen dat Knokke-Heist liever het risico neemt om op termijn onder water te staan, dan dat ze eventueel toeristen zouden verliezen. We spreken hier niet over de aanleg van een muur in zee, maar van een natuurlijk ingekleed eiland dat met het blote oog nauwelijks zichtbaar zal zijn."



Hoe hoog het eiland uiteindelijk wordt, is nog onduidelijk, maar het kan een zeespiegelstijging van minstens 80 centimeter opvangen. "Als dit past in het onderzoeksopzet en er duidelijke garanties zijn dat er bij de aanleg van een proefeiland rekening wordt gehouden met de locaties van de bestaande watersportclubs, mogen de initiatiefnemers dit proefeiland wat mij betreft gerust voor onze kust komen aanleggen. We hebben het hier over een initiatief dat potentieel kan instaan voor de bescherming van de hele kust en het hinterland, samen goed voor honderdduizenden gezinnen. Ik mag hopen dat dit project niet sneuvelt op de vermeende toeristische belangen van één kustgemeente", besluit de burgemeester.