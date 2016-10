Krijgt Knokke tegen 2050 dit eiland?

Jonathan Van Renterghem

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) trekt 8 miljoen euro uit om de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist te bestuderen. Dat eiland zou dan de oostkust moeten beschermen tegen superstormen en overstromingen. "Door de stijging van de zeespiegel, moeten we een vooruitgeschoven verdedigingslinie in zee bouwen. Nu is de kust de enige en eerste verdedigingslinie", aldus minister van mobiliteit Weyts.