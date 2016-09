3 doden en 200 mensen geëvacueerd in Mexico na zware overstromingen

Door: redactie

5/09/16 - 09u00 Bron: Belga

Campestre La Leguna in Acapulco, Mexico is helemaal ondergelopen. © afp.

In het zuiden van Mexico moesten zo'n tweehonderd mensen per helikopter geëvacueerd worden naar de toeristische badplaats Acapulco, nadat stortregens er overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten. Er zijn ook drie mensen omgekomen.

De autoriteiten van de staat Guerrero telden 33 verzakkingen en aardverschuivingen langs meerdere snelwegen. Ook een centrale weg van de stad Acapulco, aan de zuidwestkust, zakte in. Volgens de gemeentelijke civiele bescherming raakten drie mensen die er aan het rijden waren gewond. 60 centimeter regen Gisteren viel er in het gebied 60 centimeter regen, waardoor zo'n 200 bewoners hun huizen niet via de weg konden verlaten. De politie en het leger evacueerden hen daarom per helikopter, en brachten hen naar een tijdelijke verblijfplaats.

"Het gaat om de zwaarste regenval van de afgelopen 32 jaar in de stad Tuxtla", zegt de gouverneur van de staat Chiapas, Manuel Velasco, zondagavond op Twitter. Volgens de civiele bescherming van de zuidelijke staat kwamen drie mensen om die vastzaten in hun wagens die wegspoelden door de ondergelopen straten.



De getroffen scholen blijven vandaag mogelijk dicht en er zijn ook soldaten ingezet.