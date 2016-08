Zeker 11 doden door overstroming in Japan

Door: redactie

31/08/16 - 10u27

© afp.

Zeker elf mensen zijn in het noorden van Japan om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van de orkaan Lionrock. Negen ouderen stierven toen een verzorgingstehuis overstroomde in de Japanse plaats Iwaizumi.

Het overstroomde bejaardentehuis © afp.

De storm ging gepaard met harde wind en zware regenval. Op televisiebeelden is te zien hoe geknakte bomen en modder zich ophoopten rond het verzorgingstehuis, waar volgens de autoriteiten negen lichamen werden geborgen. In de instelling woonden dementerende ouderen.



Het elfde slachtoffer werd gevonden in de nabijgelegen stad Kuji. De stoffelijke resten van de oudere vrouw lagen tussen het puin. Ook worden volgens Japanse media nog drie mensen vermist in het noordoosten van het land.