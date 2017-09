Terwijl Mathieu van der Poel weer heerst, presteert Wout van Aert (7de) ook in Waterloo ondermaats

Door: Nico Dick

24/09/17 - 23u52

© belga.

Wat is er aan de hand met wereldkampioen Wout van Aert? Het is in veldritmiddens dé vraag van de maand september. Ook gisteravond was onze landgenoot niet in zijn normale doen. Wat een contrast met zijn grote concurrent Mathieu van der Poel, die al drie weken zijn absolute topvorm te pakken heeft.

Mathieu van der Poel vertrok in Waterloo net zoals hij dat een week eerder in Iowa deed: als een raket. Na amper drie bochten had de Nederlandse kampioen al een voorsprong van twintig meter op het lange lint. Omkijken deed Van der Poel niet. Na amper een kwart wedstrijd was zijn bonus al opgelopen tot een halve minuut. Pas dan haalde hij de voet een beetje van het gashendel.



Voor Van Aert begon deze tweede wereldbekermanche van het seizoen net als in Iowa in mineur. Na een slechte start en kettingproblemen werd de wereldkampioen naar de 22ste plaats teruggewezen. Het siert de Lillenaar dat hij is blijven knokken. Maar dat ging stukken moeizamer dan we de voorbije seizoenen van Van Aert gewoon waren. Plekje per plekje wroette hij zich nog naar een zevende plaats, met dank aan een al bij al sterk laatste wedstrijdkwart. Maar veel koopt hij daar niet mee. Lees ook Sanne Cant na zege in hitte: "Heel gezond kan dit toch niet zijn"

Van Den Bosch over hitte in WB-manche Waterloo: "Als renners de tijd nemen om zich voor te bereiden, is er geen probleem"

Mathieu van der Poel wint voorbereidingscross in Waterloo en krijgt veel te ruim ijshockeyshirt als prijs