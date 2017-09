Van Den Bosch over hitte in WB-manche Waterloo: "Als renners de tijd nemen om zich voor te bereiden, is er geen probleem"

GVS

23/09/17 - 16u21 Bron: Eigen berichtgeving

Morgen staat de tweede manche van de wereldbeker veldrijden op het programma en dat wordt ongetwijfeld zweten en puffen. In het Amerikaanse Waterloo klimt het kwik al enkele dagen naar zowaar 35 graden. Niet bepaald crossweer, maar dat hoeft geen probleem te zijn volgens sportcoach Paul Van Den Bosch. "In de Ronde van Frankrijk klimmen ze uren in die omstandigheden, dan is 'een uurtje' veldrijden geen onoverkomelijk probleem."

Paul Van Den Bosch © photo news. Onder meer Mathieu van der Poel en Toon Aerts uitten gisteren al hun bezorgdheden over de helse temperaturen overdag. Een hittegolf teistert de Amerikaanse staat Wisconsin waardoor de thermometer makkelijk 35 graden aanduidt op het warmste moment van de dag. Laat dat net het tijdstip zijn wanneer de protagonisten aan de start verschijnen. "Geschikt weer om te crossen kan je dit natuurlijk niet noemen", aldus topsportcoach Paul Van Den Bosch. "Het is het tegenovergestelde waar veldrijden zou voor moeten staan. Het gebeurt dan ook maar zelden dat renners in dergelijke omstandigheden moeten rijden."



Toch hoeft de hitte volgens Van Den Bosch morgen geen issue te zijn. "Er zijn voldoende redenen om te stellen dat rijden in die warme temperaturen niet onoverkomelijk mag zijn. Zo bepaalt het reglement dat vanaf een bepaalde temperatuur waar het kwik zeker overgaat in Waterloo er waterbidons mogen aangereikt worden in de materiaalzone. Naast de drinkfles op de fiets kunnen ze dus twee keer per ronde extra water aannemen om op te drinken of over zich te gieten. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat de renners dit ook doen."