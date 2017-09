Van der Poel degradeert tegenstand in eerste WB-manche

Nico Dick

17/09/17 - 23u40

video Mathieu van der Poel heeft met grote overmacht de openingsmanche van de Wereldbeker gewonnen. Op en rond de Mount Krumpit in Iowa reed de Nederlander al in de eerste ronde weg en werd geen seconde in verlegenheid gebracht. Wereldkampioen Wout van Aert had last van de warmte en geraakte nooit in het goede ritme.

Van der Poel maakte er de voorbije weken geen geheim van. "Ik heb voor het eerst in jaren de perfecte zomer achter de rug. Ik begin dit veldritseizoen in de best mogelijk vorm en daar wil ik zo snel mogelijk de vruchten van plukken." Vorige week denderde de kopman van het Beobank-Corendonteam al als een sneltrein rond in Eeklo. Wereldkampioen Van Aert was geen partij voor de kleinzoon van Raymond Poulidor. Het was vandaag in Iowa City niet anders. Ook al was het parcours -met elke ronde weer de klim naar de top van Mount Krumpit- er een stuk lastiger. Van der Poel schoot als een speer uit de startblokken, gretiger dan ooit. Als een bezetene stoof hij de Krumpit op en voelde een paar honderd meter verder ook het vers gefreesde zand onder zijn wielen niet. De verzamelde concurrentie, met Van Aert op kop, kreunde. Van der Poel pakte tien meter. Tegen het eind van de openingsronde waren dat tien seconden en nadien diepte hij zijn voorsprong almaar verder uit. © photo news.