Lars van der Haar: "Perfect ploegenspel"

22/01/17

WB veldrijden Lars van der Haar (Telenet-Fidea Lions) liep een spierscheur op in Ruddervoorde op 6 november. Wekenlang moest hij revalideren, pas in de Wereldbeker in Heusden-Zolder op 26 december keerde hij terug. Met weinig ambities voor de rest van het seizoen. "Mijn terugkeer gaat sneller dan gehoopt", verklaarde de 25-jarige Nederlander na zijn zege in Hoogerheide. "Maar deze zege had ik toch echt niet verwacht."

"In het begin had ik het wat moeilijk om het hoge tempo te volgen, maar ik kon terugkeren en vertoefde dan in een mooi groepje. Die aanval was niet gepland. Het was ook niet echt een aanval. Ik nam over van Mathieu, maar hij viel stil en opeens had ik een kleine kloof, een handvol seconden."



Tranen

Hoewel nog een groot pak renners samen zaten, liep de achtervolging mank en ploegmaten Meeusen en Van Kessel speelden het ploegenspel perfect. Van der Haar kon zijn voorsprong uitbouwen. "Deze zege doet zo ongelooflijk veel deugd, de laatste ronde had ik soms zelf moeite om mijn tranen te bedwingen, al moest ik veel glimlachen. Alle gevoelens kwamen bij elkaar."



Ondersteunende rol op WK

Van der Haar voelt zich goed, reed een sterke cross, maar stelde wel dat de wedstrijd in Hoogerheide weinig kans geeft op voorspellingen voor het WK. "Hier kan je niets uit leren over de vorm van Mathieu en Wout, die er niet was. Ja, Mathieu was hier niet goed, maar dat is gewoon omdat hij hard getraind heeft en zijn hoofd zit al bij dat WK. Ik ga er gewoon van uit dat ik een ondersteunende rol heb volgende week. Mijn doelstelling voor het WK verandert niet: ik hoop op een plaats in de top vijf. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat ik vijfde wil worden, vier, drie, twee en één zijn ook goed." .