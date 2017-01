Tom Meeusen voelt zich elke week beter worden

Door: redactie

WB veldrijden Tom Meeusen (Telenet Fidea-Lions) eindigde vorige week in Fiuggi met een derde plaats voor het eerst dit seizoen op het podium van een wereldbeker. In Hoogerheide stond hij nog een trapje hoger, op plek twee. "Hier ben ik heel blij mee", zei hij, "Mijn conditie wordt elke week beter, toch wel belangrijk met het oog op het WK."

"Het was een tactische koers. Ik was vooral bezig met mijn derde plaats in het klassement van de Wereldbeker, dus hield ik vooral Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout in de gaten. En ook Mathieu een beetje. Ik houd hier een heel goed gevoel aan over."



Is hij dan klaar voor het WK? "Klaar zou ik niet zeggen. Als je het hele seizoen achter de feiten aanloopt en Mathieu en Wout elke week met zoveel overmacht ziet winnen, moet je niet stellen dat je 'klaar bent voor het WK'. Ik voel me goed, maar ik denk dat die twee er volgende week wel zullen staan, ga daar maar vanuit. Volgende week fiets ik in het Belgische kamp, het kamp Van Aert. Ik denk dat ik hem zeker kan helpen. Ik heb vandaag kunnen laten zien wat ik tactisch waard ben."