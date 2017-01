Sven Nys gelooft zijn ogen niet: Lars van der Haar triomfeert tot ieders verbazing in laatste wereldbekercross

Door: Glenn Bogaert

Meeusen en Van Kessel zorgen voor vollédig podium van Telenet Fidea, Van der Poel (24ste) komt er helemaal niet aan te pas

Hoogerheide Voor alle duidelijkheid: we nemen u niet in het ootje. Lars van der Haar heeft in Hoogerheide de laatste wereldbekercross van dit seizoen gewonnen. De 25-jarige nieuwe kopman van de Telenet Fidea Lions profiteerde van een mysterieuze offday van Mathieu van der Poel (24ste!) om solo een feestje te bouwen. Gisteren al winst in Rucphen, maar dit is toch andere koek. En dat WK? Ja, schrijf hem maar op mensen. Hij zal er staan. De hamvraag na wat we vandaag gezien hebben in de GP Adrie van der Poel is of landgenoot Mathieu er zal staan. Verstoppertje gespeeld? We hopen het voor hem want dit zag er echt niet goed uit. En de leeuwen van Sven Nys maakten er een echte vertoning van met Tom Meeusen en Corné van Kessel ook nog mee op het podium. Een droom. Het belooft een héél bijzonder WK te worden.