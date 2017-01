Opnieuw geen maat op Marianne Vos, volledig Nederlands podium bij vrouwen in Hoogerheide

Door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 14u22

© photo news.

veldrijden De GP Adrie van der Poel oftewel de laatste wereldbekermanche van het seizoen in Hoogerheide is bij de vrouwen een prooi gebleken voor Marianne Vos. Geen verrassing natuurlijk gezien de suprematie van de zevenvoudige wereldkampioene in de voorbije weken. En de Nederlandse fans kregen een volledig Nederlands podium want Lucinda Brand ging met de tweede plaats aan de haal, Annemarie Worst maakte het feestje compleet. Belgisch kampioene Sanne Cant greep naast het podium, maar wipt in de eindstand wel over de Tsjechische Katerina Nash naar de tweede plaats. De eindzege is ook al voor een Nederlandse: Sophie de Boer.