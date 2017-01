Van der Poel: "Ik hoop in Hoogerheide én op het WK in mijn allerbeste doen te zijn"

Door: redactie

In het Nederlandse Hoogerheide wordt zondag de slotmanche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. Wout van Aert is al zeker van het eindklassement en is er door een ontsteking aan de knie niet bij. Wel van der partij is Mathieu van der Poel die de voorbije twee weken op stage was in Spanje. Hij paste vorig weekend voor de Wereldbeker in Fiuggi, maar zal dus wel aantreden in de GP van zijn eigen vader.

Spanning in de klassementen is er niet meer in de Wereldbeker. Bij de beloften is de Nederlander Joris Nieuwenhuis zeker van de eindzege en ook Sophie de Boer en Wout van Aert hebben het klassement al op zak. Ook de tweede plaats van Kevin Pauwels lijkt onbedreigd met 419 punten. De strijd om plek drie en vier daarentegen wordt wel nog spannend. Laurens Sweeck stond tot voor Fiuggi op een derde plaats, maar door pech en een tegenvallend resultaat (27e) aldaar viel hij terug naar de vierde plaats met 373 punten, vier minder dan Tom Meeusen. Wie wel of niet mee op het podium mag van de Wereldbeker, weten we zondag.



Voor veel renners wordt Hoogerheide een laatste test met het oog op het WK een week later in Luxemburg. Van der Poel, die zijn laatste wedstrijd reed in Otegem, daags na zijn Nederlandse titel, krijgt na twee weken de kans om weer eens te crossen. "De afgelopen twee jaar haalde ik een heel hoog niveau in Hoogerheide (hij won de voorbije twee edities, red), een wedstrijd die mij ligt en die speciaal voor me is als thuiswedstrijd", laat hij optekenen op de site van de organisatie. "Twee jaar geleden won ik een week later ook de wereldtitel in Tabor, vorig jaar was ik op het WK in Heusden-Zolder net iets minder dan in de Wereldbeker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik slecht was, maar niet goed genoeg voor de titel. Al speelde toen ook pech een rol, ik bleef met mijn voet in het wiel van de concurrentie steken. Het doel is nu die vormpiek net iets langer vast te houden. Ik hoop nu én in Hoogerheide én op het WK in mijn allerbeste doen te zijn."