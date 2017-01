Wout van Aert past voor WB-cross Hoogerheide maar "WK voorlopig niet in gevaar"

Door: redactie

19/01/17 - 17u10 Bron: Belga

© photo news.

Wout van Aert zal zondag niet starten in de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide. Dat maakte zijn team Crelan-Charles bekend. Van Aert keerde begin deze week met knieproblemen terug van een trainingsstage in Spanje. Hij moet hij het rustig aan doen en neemt uit voorzorg niet deel aan de slotmanche van de Wereldbeker, waarin hij al zeker is van de eindzege.