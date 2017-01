Nog steeds onduidelijkheid rond Toon Aerts: "We laten in België foto's nemen door lange wachttijd in Italiaans ziekenhuis"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Toon Aerts van de Telenet Fidea Lions kwam vandaag zwaar ten val in de voorlaatste wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse Fiuggi. De 23-jarige crosser werd overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt, maar voorlopig is er nog geen nieuws over zijn blessure.

"Ik denk dat er een probleem is met mijn schouder", liet hij in een eerste reactie weten voor de camera's. "Het is de eerste keer dat ik zo'n blessure voor heb aan mijn schouder. Ik voel een pijn die ik nog nooit gevoeld heb. Dit is gewoon klote. Dat ik net val op dit moment van het seizoen, daar baal ik het hardste van."



Vrees voor breuk

Ploegleider Sven Vanthourenhout wilde bij Sporza niet al te veel vooruitlopen op de zaken, maar vreest wel voor een breuk, hetzij aan het sleutelbeen, hetzij aan de schouder. In dat geval is het veldritseizoen voorbij.



Vlug naar België

Uit navraag bij het team vanavond blijkt dat er nog steeds geen zekerheid is over de blessure van Aerts. "We hebben hem overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt", klinkt het bij het team. "Maar daar was de wachttijd ontzettend lang. Uiteindelijk hebben we er geen foto's laten nemen. We hopen nu dat we nog met hem kunnen terugkeren naar België vanavond, met een late vlucht. Dan zullen foto's laten nemen in België zelf."



Dubbel slecht nieuws

Bij een breuk of erger is dit niet alleen slecht nieuws voor Aerts, maar ook voor de Belgische selectie voor het WK. Aerts was zeker van een ticket omdat hij Europees kampioen is. Als hij uitvalt met een blessure, dan mag België geen vervanger sturen en is er dus een man minder in de selectie voor het WK.