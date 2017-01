Is dat niet straf? Broer Bart Wellens voorspelde vooraf topprestatie van Duitser die tweede werd na Van Aert

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 17u50

© TDW.

Wie vandaag geld had ingezet op een topprestatie van Marcel Meisen heeft flink wat centjes gesprokkeld. De 28-jarige Duitser van Steylaerts-Verona finishte in het Italiaanse Fiuggi op een onverhoopte tweede plaats na Wout van Aert. En zeggen dat Geert Wellens het op voorhand zo'n beetje had voorspeld. Hij gaf voor de start aan dat iedereen maar beter de Duitse kampioen in de gaten kon houden. Straffe glazen bol.

De jongere broer van Bart Wellens had ook al de winst van Marianne Vos bij de vrouwen voorspeld, maar dat was natuurlijk iets minder moeilijk dan inzetten op een topprestatie van Marcel Meisen. "Ik loop hier al twee dagen rond en je leert heel veel door gewoon te kijken en stilletjes op stukjes van het parcours te gaan staan die heel technisch zijn. Marcel is in goeie doen en is ook Duits kampioen geworden op een indrukwekkende manier. Dan weet je dat hij goed bezig is. Mijn broer is dan ook nog eens ploegleider van Steylaerts en dan weet je nog net iets meer over hem. Ik wist dat hij er echt hard voor aan het werken is en dat hij zoals elke goeie renner ook piekt naar het WK in Luxemburg. Dit resultaat liegt niet", klonk het bij Geert.



"Geloof mijn ogen niet"

En de renner zelf? Die wist met zijn vreugde geen blijf. Hij kon amper geloven wat hij net gepresteerd had: "Dit is ongelooflijk want ik was niet super weg en dat is toch belangrijk op dit parcours. Technisch ging het echter heel goed, geen enkel probleem. De korte stukken bergop liggen mij uitstekend. Ik kon alsmaar opschuiven en geloofde mijn ogen niet. Het podium halen, is geweldig en ongelooflijk voor onze ploeg. Of ik flirtte met een valpartij? Dat deed iedereen op dit parcours, maar ik hield overal de goeie lijn aan. Ik voelde mij heel zeker, ook in het bergaf lopen. Technisch was het een topdag voor mij."



Dromen van top-5

En dan nu het WK, kan de leerling van Bart Wellens verrassen? "De laatste twee jaar haalde ik telkens de top-10. Dat herhalen zou goed zijn voor mijn UCI-ranking en ook voor de ploeg zou het een mooi resultaat zijn. Zo dicht bij het WK tweede worden in een wereldbekercross doet natuurlijk dromen. Als de omstandigheden een beetje dezelfde zijn als vandaag is top-5 misschien mogelijk. Een beetje ijs met een 'pelleke' erop, dat zou voor mij ideaal zijn."