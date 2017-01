Glunderende Tom Meeusen voor het eerst dit seizoen op podium in wereldbeker: "Vorige vier crossen er telkens net naast gesukkeld"

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 17u10

© Twitter UCI Cyclocross.

Wereldbeker Fiuggi Wout van Aert die een wereldbekercross wint, dat is geen verrassing. Al zeker niet als je weet dat Mathieu van der Poel in Fiuggi niet op de afspraak was. Wél verrassend: de tweede plaats voor Marcel Meisen én de derde plek van Tom Meeusen. Op een technisch parcours met veel draaien en keren voelde de Kempenaar van de Telenet Fidea Lions zich als een visje in het water. Het is meteen ook zijn eerste podiumplaats in een wereldbeker dit seizoen.