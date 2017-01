Geen toeval dat Aerts crashte op die plek? Van Aert: "Had tijdens verkenning al gezien dat je daar zwaar kon vallen"

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 16u44

Wereldbeker Fiuggi Wout van Aert de grote winnaar van de dag, Toon Aerts de grote pechvogel van de dag. Eén ding is duidelijk: de Italiaanse wereldbekercross in Fiuggi heeft voor spektakel en drama gezorgd. De 23-jarige Europese kampioen werd na een knal tegen een boom afgevoerd naar het ziekenhuis met mogelijk een schouderbreuk. Wereldkampioen Van Aert bleek na afloop nog niet op de hoogte van de crash, maar toonde zich niet bepaald verbaasd over de plek waar het noodlot toesloeg voor de onfortuinlijke en huilende Toon Aerts.

"Deze cross was echt wel iets heel speciaals. De kunst was van heel rustig en vooral recht te blijven op de gladde stroken. Dat lukte eigenlijk vrij goed. In begin was er die snelle start van Toon Aerts en dan voelde ik direct op de loopstrook dat ik niet beter was dan de rest. Ik moest eerst de andere jongens voorbij en pas dan kon ik het gat dichten op Toon. Het was belangrijk om mijn eigen ding te doen en een heel uur bezig te blijven. Het is een enorm mooie cross met een fantastische sfeer. De Italianen zijn echt wielergek en ik ben blij dat ik hier geweest ben. Ik kan nu zonder stress naar de cross van volgende week in Hoogerheide en in mijn hoofd zal het vanavond al richting het WK gaan en dat vind ik mentaal toch wel belangrijk."



"Klein foutje"

En dan de dramatische crash van Toon Aerts. "Ik heb hem op een gegeven moment gelost en inderdaad gezien dat hij niet meer mee was in de achtervolging. Is hij gevallen ofzo? Er was één afdaling gevaarlijk recht naar beneden. Is het daar gebeurd? Tijdens de verkenning had ik al zoiets van: als je daar rechtdoor gaat dan kan je zware letsels oplopen. Dat is misschien een klein foutje van de organisatie, maar de andere gevaarlijke stroken waren zodanig traag en eigenlijk gewoon lopen dat het niet gevaarlijk was om daar te vallen. Maar in die specifieke afdaling was het wel riskant ja."