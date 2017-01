Spekgladde cross in Italië, Nys geeft critici lik op stuk: "Een renner die klaagt over het parcours is een renner die twijfelt aan zichzelf"

Door: redactie

15/01/17 - 14u20

Riders can’t ride down the descent because of the slippery conditions of mud and ice #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/WEPmtVBjv7

Eerst was er het Belgisch kampioenschap, later deze week het wereldkampioenschap en nu moet ook de Wereldbeker cross in Fiuggi (Italië) eraan geloven. Verschillende renners deden voor aanvang van de start hun beklag over het (technische) parcours met een (te) korte startstrook, smalle passages en bijzonder glad door de grote hoeveelheid modder. Een NOS-journalist had het zelfs over een "krankzinnig parcours". Bij de vrouwen schoof bijna elke renster - vooral Alice Maria Arzuffi maakte een stevige smak - onderuit in de blubber (zie onder meer Ellen Van Loy in de video hieronder).



Sven Nys daarentegen heeft weinig begrip voor de klagende renners (en commentatoren). "Eindelijk nog eens een cross waar de techniek speelt. Geen uitweg naar banden met veel grip. De nieuwe generatie kent dit bijna niet meer. Een renner die klaagt over het parcours is een renner die twijfelt aan zichzelf", reageert de ploegleider van Telenet Fidea Lions op Twitter.