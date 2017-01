"In héél mijn carrière nog nooit gezien!" Marianne Vos wint straffe Italiaanse spektakelcross vol crashes

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 14u08

© Twitter José Been.

veldrijden Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ongeziene taferelen in de voorlaatste wereldbekermanche veldrijden bij de vrouwen in het Italiaanse Fiuggi. Een gloednieuwe, maar bovenal spekgladde en spectaculaire cross. De ene valpartij, schuiver en duik in het decor na de andere. Wie zich kon rechthouden op het verraderlijke parcours vol bochten en kronkels was de winnaar. En dat bleek uiteindelijk Marianne Vos. De 29-jarige wereldkampioene schaatste als de beste en boekte al haar zesde zege in amper acht crossen. Belgisch kampioene Sanne Cant was er in Italië niet bij.