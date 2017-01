Iserbyt triomfeert bij beloften in WB-cross Fiuggi

Door: redactie

15/01/17 - 13u28 Bron: Belga

© belga.

Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker in het Italiaanse Fiuggi bij de beloften op zijn palmares gebracht. De wereldkampioen haalde het voor thuisrijder Gioele Bertolini en Europees en Belgisch kampioen Quinten Hermans.

De start werd ontsierd door een valpartij waar onder meer de Italiaanse topfavoriet Bertolini in betrokken raakte en dus op achtervolgen was aangewezen. Wel goed weg waren Eli Iserbyt en Quinten Hermans die meteen een hoog tempo ontwikkelden op het ijzige parcours in Italië.



Na een spannende strijd haalde Iserbyt het voor de Italiaan en pakte daarmee zijn zesde overwinning van het seizoen, zijn eerste in de Wereldbeker. In de stand van de Wereldbeker behoudt Joris Nieuwenhuis, die zondag tiende werd, de leiding. Hij telt 230 punten. Quinten Hermans staat tweede met 185 punten, Bertolini bezet de derde plaats met 176 punten, één meer dan Iserbyt die vierde staat.



Bij de junioren was Antoine Benoist aan het feest. De Fransman soleerde naar de zege voor een landgenoot, Maxime Bonsergent. Belgisch kampioen Toon Vandebosch vervolledigde het podium. Met nog één manche te gaan, in Hoogerheide volgende week, neemt Toon Vandebosch wel een stevige optie op de eindzege in de Wereldbeker. Hij telt 180 punten, 20 meer dan de Fransman Benoist. Andreas Goeman staat derde met 140 punten.