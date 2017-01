Italiaanse nachtmerrie voor huilende Toon Aerts, verbluffende Van Aert legt álle critici het zwijgen op

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 16u00

© Twitter UCI Cyclocross.

Wereldbeker Fiuggi Hoezo, Wout van Aert geen technische kraan? De kersverse Belgische kampioen veldrijden heeft in het Italiaanse Fiuggi alle criticasters lik op stuk gegeven. De 22-jarige topper van Crelan-Charles pakte op een spectaculaire en spiegelgladde cross met veel draaien en keren opnieuw uit met een verbluffende soloslim nadat Toon Aerts nochtans veelbelovend uit de startblokken was geschoten. De Europese kampioen van de Telenet Fidea Lions legde zich neer bij de suprematie van Van Aert en leek content met een ereplaats. Tot hij zwaar crashte en uitgeteld bleef zitten. Vrees voor een schouderbreuk en weg WK-droom? De Duitser Marcel Meisen ging in het zog van de wereldkampioen uiteindelijk met plek twee aan de haal. Wout van Aert is na vandaag meteen ook zeker van de eindzege in de wereldbeker.