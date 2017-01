"Het gaat nog om 2 plaatsjes"

Bart Audoore in Fiuggi

Het eindklassement van de wereldbeker zal Van Aert niet meer ontsnappen, en in afwezigheid van Mathieu van der Poel ligt ook de weg naar dagwinst open. Wat staat er in Fiuggi dan wel op het spel? Voor de Belgen best veel. Wie naar het WK wil, moet zich tonen.

Wie gaat over twee weken voor België naar het WK cross in Luxemburg? Bondscoach Rudy De Bie maakt dinsdag zijn selectie bekend, maar zijn huiswerk maakt hij morgen al af. Na de wereldbekercross in Fiuggi bij Rome zet hij een laatste keer de plusjes en minnetjes van elke renner op een rij en maakt hij de eindbalans. "Mijn kern zit voor een groot deel in mijn hoofd", zegt De Bie. "Het gaat nog om de laatste twee plaatsjes."



België heeft recht op acht deelnemers. Wout Van Aert, Kevin Pauwels, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout zijn zekerheden. Tom Meeusen verdient ook zijn stek. Blijven over: Tim Merlier, Jens Adams en Gianni Vermeersch. De Bie noemt ook Jim Aernouts, die een opmerkelijk goed BK reed, maar zegt tegelijk dat hij zich "niet laat vangen aan een eenmalige uitschieter".



Fiuggi is een ultieme kans voor wie erbij wil zijn op het WK, maar De Bie wil de druk op zijn renners niet te zeer opvoeren. "Ik ga niet zeggen dat ze zich moeten bewijzen, wel dat ze hun plaats moeten verantwoorden."



Vermeersch en Merlier?

Lees: de bondscoach weet eigenlijk al wie hij wil meenemen naar Bieles, maar hij wil zijn keuze nog een keer bevestigd zien. "Het gaat niet alleen om het resultaat", verduidelijkt hij. "Want daar moet je soms doorheen kijken. Het gaat om de prestatie. Gianni Vermeersch is een goed voorbeeld: hij heeft de voorbije weken goede wedstrijden gereden, maar dat zag je niet altijd aan de uitslag. Hij heeft een paar keer een top vijf verloren door mechanische problemen. Dat vergeet ik niet."



