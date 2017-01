Wordt parcours bepalende factor in wereldbekercross in Italië? "Je kan nergens voorbijsteken"

Bart Audoore in Fiuggi

14/01/17 - 18u44

Ze trokken een bedenkelijk gezicht, de Belgische crossers die deze middag het parcours in Fiuggi gingen verkennen. Een omloop als deze hadden ze nog niet gezien. Glad, steil, voortdurend draaien en keren, maar vooral: erg smal. "Het lijkt wel mountainbike."

De wereldbekercross in Fiuggi is onthoofd. Door het afzeggen van Mathieu van der Poel is ook de spanning weg. Want wie gaat Wout van Aert nu bedreigen? Het parcours zou het antwoord kunnen zijn. Akkoord, het is een beetje mager als je de peper en het zout voor een koers bij het rondje moet gaan zoeken en niet bij de renners zelf, en ja, voorspellingen over het parcours blijken achteraf vaak van weinig waarde, maar toch. Deze keer zou de omloop echt een cruciale factor kunnen zijn.



Wereldbekercrossen zijn vaak kopieën van mekaar: dat is koersen op brede rijstroken in een glooiend landschap. Autostrades door veld en bos, zeg maar. De parkcross in Fiuggi, een uurtje ten zuidoosten van Rome, heeft een ander karakter. Het eerste wat opvalt, zijn de smalle weggetjes. Ofwel gelden in Italië andere wetten, ofwel hebben de controleurs van de UCI hun meetlat vergeten, maar de passages door het bos zijn geen drie meter breed. "En de stukken die dat wel zijn, zijn dat in de praktijk toch weer niet", zegt Tom Meeusen. "Op de meeste plekken is er maar één spoor berijdbaar." Lees ook Wout van Aert start om te winnen in Italiaanse Fiuggi

Sanne Cant verkiest stage boven Wereldbeker in Italië



Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen!

Dat geldt zeker voor de vele schuine kanten, maar ook voor de opeenvolgende korte beklimmingen en de eindeloze reeks bochten: alles zal op één lijn te doen zijn. "Je kan nergens voorbijsteken", zegt Rob Peeters. "Ik heb het geprobeerd, maar het is onmogelijk. De start wordt nog belangrijker dan anders: wie in de eerste vijf begint, eindigt ook in de eerste vijf." Dat is wellicht een beetje overdreven - Peeters staat bekend om zijn ongenuanceerd taalgebruik - maar de renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice werd alvast niet tegengesproken door zijn ploegmaat Jens Adams. "Wie hier op rij twee of drie moet starten, is gezien..."



Het weer belooft ook een belangrijke rol te gaan spelen. De Belgen die deze middag de omloop verkenden, zien twee mogelijke scenario's. Vannacht gaat het sowieso lichtjes vriezen in Lazio (tot -3°) en het is afwachten hoe diep de ondergrond bevriest. Als de zon morgen sterk genoeg is om het ijs te ontdooien, krijgen we een blubberige omloop, een beetje zoals vandaag tijdens de verkenning, maar dan erger. Toon Aerts wijst naar de dikke kwakken slijk in zijn derailleur: het materiaal gaat afzien, waarschuwt hij. Collega Peeters denkt dat dat scenario in het voordeel van Van Aert is: "Als er nog meer modder komt, gaan we veel moeten lopen. En te voet kan niemand hem volgen."