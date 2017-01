Wout van Aert start om te winnen in Italiaanse Fiuggi

Door: redactie

In het Italiaanse Fiuggi werken de crossers zondag de voorlaatste manche in de Wereldbeker af. Tot een duel tussen wereldkampioen Wout van Aert en Mathieu van der Poel komt het niet. De Nederlander besloot eerder deze week om de wedstrijd en het klassement, waar hij niets meer te winnen had, te laten schieten en zich in alle rust voor te bereiden in Spanje op het WK en het eind van het seizoen.

Wout van Aert leidt autoritair met 450 punten, bijna honderd meer dan de tweede in de stand Kevin Pauwels die er 359 telt. Laurens Sweeck staat derde met 349 punten. Van Aert is dus nagenoeg zegezeker in dit klassement, maar moet daarvoor natuurlijk aan de start komen in Fiuggi. "In tegenstelling tot Mathieu kan ik daar geen forfait geven", zei de wereldkampioen eerder deze week, "ik wil dat klassement graag winnen, dus moet ik wel crossen. Ik kijk er wel naar uit, een nieuwe cross, in Italië. Het parcours ken ik niet, dat zal ik komend weekend wel zien, maar ik start met dezelfde ambitie als altijd: proberen de wedstrijd te winnen."



Van der Poel is dus niet van de partij en bereidt zich voor in het Spaanse Benicassim op het WK. Hij keert pas terug huiswaarts eind volgende week en start wel in de laatste Wereldbeker in Hoogerheide. "Liever bereidt Mathieu zich in alle rust voor op het WK", klonk het bij de ploeg, "hij kan beter trainen, de laatste hand leggen aan die topconditie richting WK."



Ook bij de vrouwen komen heel wat dames niet aan de start in Fiuggi. Belangrijkste afwezigen zijn wereldkampioene Thalita De Jong en Sanne Cant die nochtans tweede stond in de stand, met 335 punten. Leidster Sophie De Boer telt 373 punten.