Sanne Cant verkiest stage boven Wereldbeker in Italië

Achtvoudig Belgisch kampioene veldrijden Sanne Cant start zondag niet in de Wereldbekermanche in het Italiaanse Fiuggi. Cant vertrok dinsdag naar Spanje en wil zich de komende weken in ideale omstandigheden voorbereiden op het nakende wereldkampioenschap in Luxemburg, zo maakte haar team IKO Enertherm-Beobank bekend.