Hoopgevende comeback in het veld van Lars Boom: "Heb getoond dat ik nog steeds kan crossen"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 19u10 Bron: Belga

© photo news.

wereldbeker zolder Na zijn afgang vorig jaar in Heusden-Zolder maakte Lars Boom vandaag een veel betere beurt. Een elfde plaats op 2'28" van winnaar Wout van Aert en niet eens zo heel ver weg van een plek in de top tien. "Hier ben ik heel tevreden mee", zei de 30-jarige Nederlander na afloop. "Het gevoel is veel beter dan vorig jaar."

© photo news. © photo news.

Lars Boom kende een kanonstart en schoof vanop de laatste rijen meteen door naar de achtste, negende positie. "Fijn, dat het zo snel ging", zei hij. "Vorig jaar lukte dat me toen ook vrij goed, maar daarna liep het voor geen meter meer. Nu ging ik ook snel van start. Ik had vooraf ook aan enkele jongens gevraagd om een klein beetje links te houden voor me", lachte hij.



Snel starten

Boom reed verbazend sterk, zelfs een tijdlang in een groepje voor plekken vier en vijf, maar zakte op het eind een beetje weg in zijn eerste cross van niveau. "Ik had mezelf voorgenomen om heel goed te starten en dan gewoon te kijken waar ik zat. Ik wou proberen om die positie ronde na ronde te houden", gaf hij aan. "Dat lukte lange tijd, maar op gegeven moment merk je dan wel dat je technisch toch wel wat onder ligt in vergelijking met die andere jongens die zoveel crossen rijden. Zij pakken dan enkele meters ten opzichte van me in technische stukken en bochten, en dan verlies je wat plekjes op het eind."



Hopen op WK

De conclusie was dus ronduit positief. "Dit is een opsteker. Ik laat zien dat ik nog steeds kan crossen", zei hij. "Hier ben ik heel gelukkig mee, nu kan ik hier verder op bouwen. Mijn proloog kan hierdoor alleen maar verbeteren en ook in de cross heb ik nog ambitie. Mijn volgende wedstrijd is Surhuisterveen, dan volgt het NK en ik hoop echt dat ik mee mag naar het WK. Ik weet dat de plekjes duur zijn - er zijn er maar zes - en ik snap best dat sommige renners het hele jaar door crossen en erbij willen zijn, maar ik rijd hier vandaag op een gegeven moment voor plekken vier en vijf. Dat doen die andere Nederlanders niet, dus ik hoop echt op die selectie. Als ik nog één keer top 16 rijd in een Wereldbeker ben ik in principe selecteerbaar (daartoe heeft hij met de Wereldbekermanches in Fiuggi en Hoogerheide nog twee kansen, nvdr.)."