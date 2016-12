Superieure Van Aert verzorgt het spektakel: "Doet deugd om nog eens te winnen en dus mocht er wat show bij"

Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 17u15

wereldbeker zolder Wat een demonstratie van Wout van Aert in het voor hem o zo speciale Heusden-Zolder. Daar waar hij begin 2016 wereldkampioen werd, pakte hij vandaag nog eens furieus uit. De rest kwam er niet aan te pas en zelfs Mathieu van der Poel had dit keer niks in de pap te brokken. Al had die wel een flinke dosis pech. Het doet echter allemaal geen afbreuk aan de superieure manier waarop Wout van Aert de overwinning pakte.

"Mijn gebaar aan de aankomst? Ja, het deed deugd om nog eens te winnen en daar mocht wel wat show bij vond ik. Het was wel degelijk opzettelijk. Eerst show verkopen en dan zeggen dat het per ongeluk is, dat doe ik niet." Al na een kwartiertje leek het pleit beslecht, mocht het niet wat spannender zijn voor de fans? "Voor mij hoeft het natuurlijk niet zo snel beslist te zijn, maar met deze tactiek en als ik zo plan, is het voor mij wel de beste manier van koersen. De voorbije weken werd ik telkens in de laatste ronde geklopt en dat wilde ik vandaag niet laten gebeuren. Het was de bedoeling om mijn kaarten eerder op tafel te gooien. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik zo snel alleen op kop zou zitten. Al zag ik wel dat de start van Mathieu niet goed was en dat was het signaal om het hem zeker zo moeilijk mogelijk te maken om terug te komen. Zo kwam ik eigenlijk heel de koers alleen op kop te zitten."



Rare relatie met Zolder

Een stevige tijdrit van een uur, dat moet niet makkelijk geweest zijn voor Van Aert. Zelfs als je zo ijzersterk bent, is het toch afzien geblazen. "Het was enorm lastig. Het is een van de eerste keren dat we eens een lange strook op de weg voorgeschoteld krijgen. Dat valt toch tegen, maar ik doe dat wel graag want op die strook kan je tempo maken. Voor mij mag zo'n passage er zeker bij zijn. Mijn relatie met Zolder is trouwens echt raar want het was lange tijd totaal niet mijn favoriete parcours. Tot ik hier het WK won en nu lukt het al voor de tweede keer in hetzelfde jaar om hier te winnen. Wat dat met een mens kan doen, is blijkbaar iets speciaals."



Liever lange solo

Wout van Aert mocht het natuurlijk ook nog uitleggen in het Engels en dat ging hem best goed af: "Het was allemaal niet zo makkelijk als het leek. Halfweg cross was het verschil al groot en dan is het uiteraard makkelijker om jouw eigen tempo te maken en te zoeken, het vol te houden en het rustig aan te doen in de moeilijke zones. Het is natuurlijk mooier om te winnen met een lange solo dan in een lastige finale. Ik heb niet gezien wat nu precies het probleem was met Mathieu, ik zag alleen dat hij een moeilijke start kende."