Mathieu van der Poel is boos, maar zegt niet op wie: "Ik weet wie het gedaan heeft en zal het zeker onthouden"

Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 16u40

© TDW.

wereldbeker zolder Frustratie en ergernis. Mathieu van der Poel had in Diegem tijd om met een sprongetje het publiek te enterainen, maar vandaag donderde hij even van zijn wolk. Na een compleet mislukte start kwam de 21-jarige Nederlander nooit echt in het stuk voor. Toch niet voor de zege. Na afloop liet de veelwinnaar echter verstaan dat iemand hem wat had geflikt in de beginfase van de cross in Heusden-Zolder. En daar kon hij echt niet mee lachen.

"Na die lekke band in de slotronde had het nog weinig zin om moeite te doen. Mijn derde plaats was redelijk goed geconsolideerd tot ik die leegloper had. Op zo'n lastig en technisch stuk heeft het vervolgens geen nut om nog te proberen." Het was niet het dagje van Mathieu want hij sukkelde ook al met de schoen. "Ik was nochtans goed weg en werd op een gegeven moment eigenlijk gewoon aan de kant gereden. Daar kon ik echt niet mee lachen. In dat gedrum reed ik mijn schoen nog kapot ook. Ik moest wisselen van schoen en toen wist ik dat ik voor het podium moest proberen te rijden. En dan was nog die lekke band op het einde." Een echte baaldag dus.



Niet 100%

Wie precies diegene was die Van der Poel bijna van zijn sokken reed, blijft een geheim. "Ik ga geen namen noemen, maar ik weet wie het gedaan heeft en ik zal het zeker onthouden. Wat ik daarmee wil zeggen? Niks, niks. De Wereldbeker is belangrijk en het is zeker ontgoochelend om door pech achteruitgeslagen te worden. Daar heb ik het moeilijker mee dan met op waarde geklopt te worden. Ik was wel minder fris vandaag, ik voelde mij niet 100%. Dat had ik op voorhand al aangegeven, maar als je vooraan kunt meedoen om te winnen, is het toch nog iets anders dan als je van in begin op achtervolgen aangewezen bent. Revanche in Loenhout? Dat is veel gezegd. Ik kan nu een paar dagen rusten en dan is het weer volop cross met een nieuwe kans op een zege."