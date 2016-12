Pletwals Wout van Aert demonstreert op plek waar hij wereldkampioen werd, totale offday Van der Poel

Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 16u00

wereldbeker zolder De comback van Lars (Van der Haar) en Lars (Boom) sprong natuurlijk in het oog in de Wereldbekercross van Zolder, maar die twee stonden vandaag net als alles en iedereen in de schaduw van een zekere Wout van Aert. Zoals Fabian Cancellara in zijn beste dagen tufte de wereldkampioen veldrijden, op de plaats waar hij begin dit jaar zijn regenboogtrui veroverde, rond als een brommerke. Mathieu van der Poel kwam er dit keer niet aan te pas na een mislukte start en een vervelende schoenwissel. Zo kon Laurens Sweeck de tweede plaats wegkapen. Kevin Pauwels vloerde Toon Aerts in een prangend sprintje voor de derde plaats. Lars Boom viel net buiten de top-10.

Geweldig om hier terug te zijn, dat is wat een glunderende Wout van Aert liet optekenen voor de start van het moddergeweld in Limburg. De glinstering in de ogen deed al een groots nummer vermoeden en van start tot finish werd het een ware demonstratie van de 22-jarige topper uit Herentals. Uit de startblokken schieten, het gashendeltje open en niet meer omzien. Wie hem lief had, mocht hem (proberen te) volgen, maar niemand was ook maar in staat om zijn achterwiel te houden. De klasbak vertrokken voor 'ne numero'.



Flopstart Van der Poel

Na Las Vegas en Iowa zijn derde zege in de Wereldbeker. Het zal hem deugd doen na die hattrick van grote concurrent Van der Poel in Valkenburg, Zeven en Namen. Van die Nederlandse kwelduivel had hij voor één keer geen last na die totale flopstart van een balende Mathieu van der Poel. Een rustige schoenwissel later was het al duidelijk dat de Nederlandse kampioen het bij een doorgedreven trainingsritje zou houden. Hij heeft ook al zoveel gewonnen.

Sterke Toon Aerts

Terwijl Wout van Aert het publiek trakteerde op een fenomenale onemanshow was het uitkijken naar wie aan de haal zou gaan met de tweede plaats. In de voorbije weken was het laagste schavotje het hoogst haalbare voor de rest van het pak, vandaag mochten ze een plekje hoger mikken. Europees kampioen Toon Aerts bevestigde al het goeie van de voorbije maanden, wat heeft die geweldige stappen gezet. De complimenten van zijn sportieve baas Sven Nys zijn meer dan op z'n plaats.



Terugkeer van trio

Het was echter Laurens Sweeck, eveneens bezig aan een mooi seizoen, die op grote afstand van solist Van Aert de lakens uitdeelde en alleen op zoek ging naar een knappe ereplaats. Een niet al te fris ogende Van der Poel en Aerts hadden elkaar intussen gevonden in de achtervolging, maar kregen na een pauzemomentje gezelschap van Kevin Pauwels, Tom Meeusen en Michael Vanthourenhout. © TDW.