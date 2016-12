'Comeback Kid' Van der Haar heerlijk eerlijk: "Ik heb het vormpeil van een natte krant"

Door: Glenn Bogaert

26/12/16

© Twitter UCI Cyclocross.

wereldbeker zolder De Wereldbekermanche veldrijden in Heusden-Zolder, die vormt vandaag het decor voor de comeback van Lars van der Haar. De Nederlandse crosser is er eindelijk terug bij na een spierscheur die hem bijna twee maanden aan de kant hield, maar verwacht er niet al te veel van. Een resultaat is vandaag van ondergeschikt belang. Amusement staat centraal bij onze ontwapenend eerlijke noorderbuur.

© anp. © belga.

"Hoe het zit met mijn vormpeil? Ik heb de vorm van een natte krant." Heerlijk toch die Nederlanders, altijd recht voor de raap. "Ik zal wedstrijden nodig hebben om elke week een stapje beter te doen. Ik hoop dat ik nu niet blessuregevoelig ben geworden, maar de angst voor nieuwe miserie is er wel. In het verleden had ik nagenoeg nooit blessures. Ach, dit is gewoon een pechjaar. Vandaag kan en verwacht ik helemaal niks. Ik wil gewoon plezier hebben, meefietsen, het crossgevoel opdoen en genieten van mijn terugkeer."



Crossje winnen

Heeft Van der Haar vanuit de luie zetel de duels tussen Van der Poel en Van Aert gevolgd? "Neen want heel veel wedstrijden zitten achter de decoder hé. In Nederland kunnen we bijgevolg niet alles zien. Maar alles wat ik kon zien, heb ik wel gevolgd. Of ik mij nog zal kunnen meten met de grote twee? Ik wil proberen om op het WK het hoogste niveau te halen dat ik nog kan halen. Ik denk niet dat het ooit het niveau zal zijn dat Wout en Mathieu momenteel ontwikkelen, maar als ik net daarachter kan aansluiten, kan ik in februari misschien nog een wedstrijdje winnen. Dat zal mijn doel zijn voor de komende weken."



Weinig training

8 tot 12 weken, dat was de voorziene periode die de crosswereld het zonder Lars van der Haar zou moeten doen. Maar zie, hij staat er al veel vroeger terug. "Ik heb samen met Sven Nys en Lieven Maesschalck keihard gewerkt en alles op alles gezet om zo snel mogelijk terug te keren. Zij het dan wel op een verstandige manier natuurlijk. Ik heb niet veel training in de benen, maar heb in het krachthonk wel veel oefeningen gedaan om mijn benen te versterken. Op de fiets heb ik vijf keer vier uurtjes gefietst. Daarnaast nog eens twee en drie uurtjes, maar dat kan niet genoeg zijn om ook maar enige rol van betekenis te spelen vandaag."