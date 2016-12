Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 14u20

© belga.

wereldbeker Vrijdag zette ze haar comeback al in de verf met een schitterende overwinning in Diegem en ook drie dagen later in Heusden-Zolder is het prijs voor Marianne Vos. De 29-jarige Nederlandse pakte in de zevende Wereldbekermanche van het seizoen uit met een heuse inhaalrace en was in de slotronde een tikkeltje frisser en sterker dan onze landgenote en Belgisch kampioene Sanne Cant.