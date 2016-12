Drie op drie voor Joris Nieuwenhuis in Heusden-Zolder

Bewerkt door:

Joris Nieuwenhuis heeft de Wereldbeker veldrijden bij de beloften in Heusden-Zolder gewonnen. De Nederlander haalde het voor de Fransman Clement Russo en de Tsjech Adam Toupalik. Het is voor Nieuwenhuis zijn derde overwinning op rij in de Wereldbeker na zeges in Namen en Zeven. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement.