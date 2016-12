Nederlander Arensman klopt twee Belgen bij junioren in Heusden-Zolder

© belga.

Thymen Arensman heeft de Wereldbekermanche veldrijden voor junioren in Heusden-Zolder op zijn palmares gebracht. De Nederlander sprintte naar de zege en hield Toon Vandebosch achter zich. Andreas Goeman vervolledigde het podium.

Het was Vandebosch die de start voor zijn rekening nam en het commando bepaalde. Na één ronde leidde dat tot een kopgroep met vijf leiders: de Brit Daniël Tulett, de Spanjaard Jofre Estape Cullell en onze landgenoten Timo Kielich, Andreas Goeman en Vandebosch.



Om de haverklap werden vooraan kleine speldenprikjes uitgedeeld, maar niemand leek bij machte om weg te rijden. Intussen was ook Arensman, na een slechte start door mechanische problemen, komen aansluiten. Finaal werd het kopgroepje uitgedund tot een trio met Goeman, Vandebosch en Arensman. Goeman moest helemaal op het eind het duo laten rijden. In de sprint toonde Arensman zich finaal de snelste, goed voor zijn eerste overwinning van het seizoen.



Vandebosch behoudt zijn leidersplaats in het klassement. Hij telt 165 punten, 25 meer dan Goeman. Yentl Bekaert bezet de derde plaats met 131 punten.