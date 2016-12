Geen Thalita De Jong aan de start in Heusden-Zolder

Bewerkt door:

26/12/16 Bron: Belga

Wereldkampioene veldrijden Thalita De Jong is er niet bij vandaag in Heusden-Zolder in de Wereldbeker. De Nederlandse is ziek en komt pas donderdag weer in actie in Loenhout.