Zieke Quinten Hermans moet forfait geven voor WB-manche Heusden-Zolder

Door: redactie

25/12/16 - 17u08 Bron: Belga

Belofte Quinten Hermans moet wegens een zware verkoudheid forfait geven voor de zevende Wereldbekermanche veldrijden, die morgen plaatsvindt in Heusden-Zolder.

"Quinten zal tweede kerstdag noodgedwongen vanuit zijn zetel moeten doorbrengen. In Diegem (vrijdagavond, nvdr.) klaagde hij na zijn overwinning al over een sluimerende verkoudheid en de ziektekiemen hebben zich tijdens het kerstweekend alleen maar meer gemanifesteerd", zo klinkt het op de teamwebsite.



"We pakken geen risico en laten hem rusten", aldus ploegmanager Sven Nys. "Zijn forfait is een voorzorgsmaatregel. We willen niet dat hij zijn verdere seizoen in gevaar brengt."



Hermans, Europees kampioen bij de beloften, is in de WB-stand tweede, op 30 punten van de Nederlander Joris Nieuwenhuis.