Van Aert weet het even niet meer na nieuwe nederlaag: "Lijkt wel of Mathieu met andere banden rijdt"

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 17u00

© belga.

wereldbeker Het leek er heel even op dat Wout van Aert in het Duitse Zeven zou uitpakken met een straffe solo, maar zijn vliegende start in de eerste ronde leidde uiteindelijk niet tot een derde triomf in de Wereldbeker. Daarvoor was Mathieu van der Poel, op verbluffende wijze teruggekeerd na pech, simpelweg te sterk. De Nederlandse kampioen is momenteel van een andere planeet, dat moest ook Van Aert na afloop ruiterlijk toegeven.

© belga.

"Ik werd opnieuw ingelopen na de kloof die ik geslagen had en toen Mathieu drie bochten op kop zat, wist ik al hoe laat het was. Het lijkt wel of hij met andere banden rijdt. Ik kan hem gewoon niet volgen. Mathieu was de sterkste, maar ik moet het positieve meenemen en onthouden dat ik het hem meer dan een halve koers lastig heb kunnen maken. Het komt heel speels over wat hij allemaal doet, maar ik kan alleen maar mijn uiterste best doen. In het begin had ik een mooie kans om ervoor te gaan aangezien Van der Poel niet goed weg was. Op dit parcours en met het aantal snelle bochten zie je hoeveel hij goedmaakt en wat het verschil is. Dan kom je op het einde van de koers bij die achterstand uit."



Hopen op winterweer

Opgeven, staat niet in het woordenboek van Wout van Aert, maar leuk is anders natuurlijk. "Ik probeer het hem lastig te maken en ben blij dat het ook lukt, maar hopelijk kan ik hem de komende weken meer weerwerk bieden en ook nog eens winnen. Als het een week regent en ze de cross niet annuleren, maak ik meer kans. Vorige week was het winterweer en dan gaat het niet door. Daar kan natuurlijk niemand iets aan doen, maar het was wel jammer voor mij. Dit weekend zijn het weer twee snelle crossen want ook in Hamme morgen verwacht ik een snelle wedstrijd. Het het moest latsiger worden voor mij als ik dichter wil komen. Al voel ik mij wel al een stuk beter dan in mijn laatste cross in Gavere. Het gaat zeker niet slecht, maar momenteel kan ik niet meer doen dan dit. Ik hoop op diepe modder, al kan het zijn dat ik dan ook verlies. Alleen hou ik daar meer van en ik denk dat ik dat ook beter kan."